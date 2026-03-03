Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения поездов "Сапсан" претерпит изменения 30 мая 2026 года.

2026-03-03 10:59
График движения поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением работ по перемещению пролетного строения автомобильного путепровода на станции Химки Октябрьской железной дороги, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать 30 мая 2026 года.

Призываем пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанные даты!

Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва 30 мая 2026 года:

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву Время в пути Остановки
775 17:00 20:57 3 часа 57 минут Чудово, Окуловка
777 17:10 21:22 4 часа 12 минут Бологое, Тверь
779 19:00 23:18 4 часа 18 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочёк
781 19:10 23:31 4 часа 21 минута Бологое, Тверь
785 20:50 01:05 4 часа 15 минут Чудово, Тверь, Крюково

Детальную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru