График движения поездов "Сапсан" претерпит изменения 30 мая 2026 года.

10:59

В связи с проведением работ по перемещению пролетного строения автомобильного путепровода на станции Химки Октябрьской железной дороги, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать 30 мая 2026 года.

Призываем пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанные даты!

Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва 30 мая 2026 года:

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву Время в пути Остановки 775 17:00 20:57 3 часа 57 минут Чудово, Окуловка 777 17:10 21:22 4 часа 12 минут Бологое, Тверь 779 19:00 23:18 4 часа 18 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочёк 781 19:10 23:31 4 часа 21 минута Бологое, Тверь 785 20:50 01:05 4 часа 15 минут Чудово, Тверь, Крюково

Детальную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.