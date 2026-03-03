График движения поездов "Сапсан" претерпит изменения 30 мая 2026 года.

В связи с проведением работ по перемещению пролетного строения автомобильного путепровода на станции Химки Октябрьской железной дороги, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать 30 мая 2026 года.
Призываем пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанные даты!
Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва 30 мая 2026 года:
|Номер поезда
|Время отправления из Санкт-Петербурга
|Время прибытия в Москву
|Время в пути
|Остановки
|775
|17:00
|20:57
|3 часа 57 минут
|Чудово, Окуловка
|777
|17:10
|21:22
|4 часа 12 минут
|Бологое, Тверь
|779
|19:00
|23:18
|4 часа 18 минут
|Чудово, Угловка, Вышний Волочёк
|781
|19:10
|23:31
|4 часа 21 минута
|Бологое, Тверь
|785
|20:50
|01:05
|4 часа 15 минут
|Чудово, Тверь, Крюково
Детальную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.