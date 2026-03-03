На Дальневосточной железнодорожной линии в феврале 2026 года было перевезено 5,7 млн тонн груза.

10:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в феврале 2026 года на ДВЖД было перевезено 5,7 млн тонн груза, что на 1,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в феврале возрос на 2,8% и достиг 19,7 млрд тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период увеличился на 2,2% и составил 23,9 млрд тонно-км.

В общей сложности за январь – февраль на Дальневосточной железной дороге было перевезено 11,9 млн тонн груза (-1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), включая:

каменный уголь – 5,7 млн тонн (+0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года);

нефть и нефтепродукты – 1,4 млн тонн (-2,2%);

железную и марганцевую руду – 515,4 тыс. тонн (+8,3%);

лесоматериалы – 395,6 тыс. тонн (-8,3%);

строительные материалы – 260,5 тыс. тонн (+0,5%);

руду цветных металлов и серное сырье – 220 тыс. тонн (+36,8%).

Грузооборот за январь – февраль превысил 40,7 млрд тонно-км (-2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период составил 50,5 млрд тонно-км (-1,4%), как сообщили в пресс-службе ДВЖД.