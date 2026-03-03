Встреча-экскурсия под названием «Школьникам – о безопасности» была проведена в Инженерном центре Забайкальской железной дороги.

3-го числа марта в городе Чита, в Инженерном центре Забайкальской железнодорожной магистрали, состоялось межведомственное профилактическое событие под названием «Школьникам – о безопасности».

Работники железной дороги и Читинского линейного отделения МВД России по вопросам транспорта провели беседу с учениками городских школ №№ 43 и 50 о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей. Дети просмотрели и обсудили с организаторами мероприятия профилактические видеоматериалы, испытали себя в роли машиниста на тренажере электровоза и ответили на вопросы быстрой викторины.

В ходе экскурсии по центру школьникам рассказывали о потенциальных опасностях на территории инфраструктурных объектов, включая риск поражения электрическим током. Особое внимание было уделено обсуждению недопустимости таких рискованных действий, как руфинг (взбирание на крышу движущегося состава) и зацепинг (проезд снаружи поездов).

Также с учащимися был проведен разговор о последствиях незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Участники события получили информационные буклеты и раскраски, которые они обещали передать своим младшим знакомым.

Забайкальская железная дорога призывает не допускать несанкционированного пребывания несовершеннолетних вблизи железнодорожных объектов. Переход через железнодорожные пути разрешен только в специально оборудованных для этого местах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.