В феврале 2026 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было отправлено свыше 870 тыс. путешественников.

Согласно оперативной информации, в феврале текущего года с железнодорожных станций и вокзалов СЖД было отправлено 877,4 тыс. пассажиров (+1,5% по сравнению с февралем 2025 года), включая 459,9 тыс. пассажиров, отправившихся в дальние поездки (+0,1%), и 417,5 тыс. пассажиров, отправившихся в пригородные поездки (+3,1%).

В феврале 2026 года пассажиропоток составил 320,1 млн пасс.-км, что на 0,7% меньше, чем в тот же период 2025 года. В числе этого показателя: 301,1 млн пасс.-км (-0,9%) в дальних поездках и 19 млн пасс.-км (+3,2%) в пригородных поездках.

За январь – февраль 2026 года на Северной железной дороге было отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 1% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них более 1 млн пассажиров отправились в дальние поездки (на уровне января – февраля 2025 года), а 872,6 тыс. пассажиров отправились в пригородные поездки (+2,3%).

Пассажиропоток за январь – февраль 2026 года составил 794,6 млн пасс.-км, что на 0,9% больше, чем за январь – февраль 2025 года. В этом числе: 754,3 млн пасс.-км (+0,8%) в дальних поездках и 40,3 млн пасс.-км (+1,9%) в пригородных поездках, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.