С начала текущего года объем погрузки на Забайкальской железнодорожной линии увеличился на 9,6%

09:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в период с января по февраль 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено свыше 4,1 млн тонн разнообразных грузов. Это на 9,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Грузооборот за январь – февраль 2026 года достиг 51,9 млрд тарифных тонно-км (-2,9%). Учитывая пробег вагонов без груза за указанный период, грузооборот уменьшился на 3,2% и составил 62,7 млрд тонно-км.

В течение первых двух месяцев 2026 года было перевезено:

каменного угля – 2,5 млн тонн (+2%);

железной и марганцевой руды – 687,9 тыс. тонн (+31,6%);

цветной руды и серного сырья – 149,9 тыс. тонн (увеличение – более чем в 2 раза);

зерна – 145,8 тыс. тонн (-16,1%);

строительных материалов – 116,9 тыс. тонн (-4,3%);

нефти и нефтепродуктов – 15 тыс. тонн (+85,7%).

В феврале 2026 года на Забайкальской железной дороге было перевезено более 2 млн тонн различных грузов, что на 12,7% больше, чем в феврале 2025 года.

Грузооборот за этот период составил 25,7 млрд тонно-км (+3,4%), учитывая пробег вагонов без груза, он увеличился на 2% и достиг 30,8 млрд тонно-км, сообщает отдел корпоративных связей ЗабЖД.