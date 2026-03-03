С начала текущего года объем погрузки на Забайкальской железнодорожной линии увеличился на 9,6%

Согласно последним данным, в период с января по февраль 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено свыше 4,1 млн тонн разнообразных грузов. Это на 9,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
Грузооборот за январь – февраль 2026 года достиг 51,9 млрд тарифных тонно-км (-2,9%). Учитывая пробег вагонов без груза за указанный период, грузооборот уменьшился на 3,2% и составил 62,7 млрд тонно-км.
В течение первых двух месяцев 2026 года было перевезено:
В феврале 2026 года на Забайкальской железной дороге было перевезено более 2 млн тонн различных грузов, что на 12,7% больше, чем в феврале 2025 года.
Грузооборот за этот период составил 25,7 млрд тонно-км (+3,4%), учитывая пробег вагонов без груза, он увеличился на 2% и достиг 30,8 млрд тонно-км, сообщает отдел корпоративных связей ЗабЖД.