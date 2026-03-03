В мартовские праздники "Стеклянный поезд" будет выполнять рейсы по Горьковской железной дороге.

Туристический поезд на паровозной тяге "Хрустальный экспресс", следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный, будет запущен Горьковской железной дорогой с 6 по 9 марта 2026 года. Проект был осуществлен в сотрудничестве с АО "ВВППК" и правительством Владимирской области.

Поезд отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Возвращение запланировано на 15:45, прибытие в Владимир - в 16:52.

Легендарный паровоз серии П-36 возглавит состав, включающий современные комфортабельные вагоны. Они оборудованы кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Гусь-Хрустальном туристам предоставится возможность прогуляться по историческому центру города и насладиться его уникальной архитектурой. Они увидят Георгиевский собор - один из самых красивых храмов Владимирской области, торговые ряды XIX века, "мальцовские" дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, созданные архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсии туристы посетят Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию "Династия Мальцовых" и примут участие в мастер-классе.

Билеты на "Хрустальный экспресс" можно приобрести у местных туроператоров.

Информацию о расписании туристических поездов можно получить на сайтах ОАО "РЖД" и АО "ВВППК", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.