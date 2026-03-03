Обитатели Челябинского региона получат возможность отправиться в путешествие на поезде под названием «Жемчужина Кавказа».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд № 931/932 «Жемчужина Кавказа», являющийся одним из ключевых проектов холдинга «РЖД», в этом году снова начнет свой маршрут из Тюмени. Поезд отправится 30 апреля в дневное время и в 22:53 по местному времени остановится на станции Челябинск для посадки пассажиров. Жители Южного Урала получат возможность путешествовать по республикам Северного Кавказа на удобном туристическом поезде.

Время в пути составит 10 дней. Поезд будет служить «передвижным отелем» для путешественников. Расписание разработано таким образом, чтобы ночью пассажиры отдыхали в вагоне, а днем участвовали в экскурсиях. В состав «Жемчужины Кавказа» входят современные купейные и СВ вагоны, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, душами, индивидуальными розетками для зарядки устройств. В поезде также есть отдельный вагон-душ, вагон-бар и вагон-ресторан, где можно заказать не только стандартное меню, но и блюда кавказской кухни. Тематическое оформление интерьеров и вечерняя анимационная программа помогут погрузиться в атмосферу региона.

Туристы посетят Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент, узнают о культуре и традициях этих регионов, увидят природные и архитектурные достопримечательности. Будет возможность прогуляться по берегу Каспийского моря, подняться на Эльбрус - самую высокую гору России и Европы, посетить цитадель Нарын-Кала, горное озеро Тубанлы-Кель и другие красивые места.

Прибытие обратно в Челябинск запланировано на 9 мая в 08:10 по местному времени.

Билеты на «Жемчужину Кавказа» уже можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД» или в железнодорожных кассах. Вместе с билетами можно оформить экскурсионный пакет, либо приобрести отдельные экскурсии позже, у проводника во время поездки. Если есть желание, можно самостоятельно спланировать экскурсионную программу.

Информацию о туристическом поезде "Жемчужина Кавказа" можно найти на веб-сайте ОАО "РЖД" в секции "Путешествуй с РЖД", как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ЮУЖД.