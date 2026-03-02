Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ходе кампании по предотвращению нарушений на железнодорожных переездах, работники столичной железной дороги и ГИБДД совместно провели свыше 40 проверок.

2026-03-02 15:22
В ходе кампании по предотвращению нарушений на железнодорожных переездах, работники столичной железной дороги и ГИБДД совместно провели свыше 40 проверок.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профилактическая десятидневка «Внимание, переезд!» на Московской железной дороге успешно завершена. Мероприятие длилось с 16 по 27 февраля 2026 года. В течение этого периода сотрудники железной дороги вместе с представителями Госавтоинспекции провели свыше 40 рейдов на переездах и распространили среди водителей более 9 тыс. брошюр с правилами движения через железнодорожные пути в условиях неблагоприятной погоды. В общей сложности, в рамках акции было проведено различные профилактические мероприятия на почти 300 переездах.

Во время этих мероприятий водителям напоминали о необходимости соблюдения правил безопасного пересечения железнодорожных путей. Это особенно важно зимой, когда из-за снегопадов видимость ухудшается, тормозной путь автомобилей увеличивается, а сцепление колес с дорогой уменьшается.

С начала 2026 года на территории МЖД было зарегистрировано 9 аварий на переездах: 5 из них произошли в Московской области, а по одной - в Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областях. Главной причиной аварий являются грубые нарушения ПДД со стороны водителей.

Московская железная дорога призывает водителей быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru