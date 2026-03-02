В ходе кампании по предотвращению нарушений на железнодорожных переездах, работники столичной железной дороги и ГИБДД совместно провели свыше 40 проверок.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профилактическая десятидневка «Внимание, переезд!» на Московской железной дороге успешно завершена. Мероприятие длилось с 16 по 27 февраля 2026 года. В течение этого периода сотрудники железной дороги вместе с представителями Госавтоинспекции провели свыше 40 рейдов на переездах и распространили среди водителей более 9 тыс. брошюр с правилами движения через железнодорожные пути в условиях неблагоприятной погоды. В общей сложности, в рамках акции было проведено различные профилактические мероприятия на почти 300 переездах.

Во время этих мероприятий водителям напоминали о необходимости соблюдения правил безопасного пересечения железнодорожных путей. Это особенно важно зимой, когда из-за снегопадов видимость ухудшается, тормозной путь автомобилей увеличивается, а сцепление колес с дорогой уменьшается.

С начала 2026 года на территории МЖД было зарегистрировано 9 аварий на переездах: 5 из них произошли в Московской области, а по одной - в Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областях. Главной причиной аварий являются грубые нарушения ПДД со стороны водителей.

Московская железная дорога призывает водителей быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.