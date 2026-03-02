Во время праздничных уикендов марта на Свердловской железнодорожной линии запланированы дополнительные поезда пригородного сообщения.

В мартовские праздничные и выходные дни на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. С 5 по 10 марта 2026 года запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих по выходным, отменяются рейсы, предназначенные только для рабочих дней, а также меняется график движения некоторых поездов.

Пригородные поезда № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42) с 5 по 10 марта будут работать ежедневно. Обычно они работают с пятницы по понедельник. Так, на маршруте Екатеринбург – Челябинск (через Верхний Уфалей) в указанные даты поезда будут отправляться три раза в день: из Екатеринбурга – в 08:34, 11:41 и 18:07, из Челябинска – в 06:45, 13:42 и 19:13.

Электропоезда №№ 6453 и 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33 и в 19:31), которые обычно ходят только по выходным, будут дополнительно запущены 9 марта.

Электропоезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6054/6057), которые обычно ходят с понедельника по субботу, будут запущены 8 марта вместо 9 марта.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6130/6132/6131) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6447/6461), которые обычно ходят только по рабочим дням, будут отменены 9 марта.

Также произойдут изменения в расписании некоторых скорых пригородных поездов:

Дополнительные рейсы № 7051 из Екатеринбурга в Шалю (время отправления 17:37) запланированы на 7 и 9 марта;

Дополнительные рейсы № 7052 из Шали в Екатеринбург (время отправления 04:38) запланированы на 8 и 10 марта;

Рейс № 7053 из Екатеринбурга в Кузино не будет выполняться 7 и 9 марта;

Рейс № 7054 из Кузино в Екатеринбург не будет выполняться 8 и 10 марта;

Рейс №7066 из Нижнего Тагила в Екатеринбург (время отправления 11:58) перенесен с 8 на 9 марта.

Указанное время - местное.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на веб-сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.