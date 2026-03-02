Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года через сеть ОАО «РЖД» было перевезено свыше 184,4 млн пассажиров.

2026-03-02 13:27
С момента начала года через сеть ОАО «РЖД» было перевезено свыше 184,4 млн пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в феврале 2026 года через сеть РЖД было перевезено 90,6 млн пассажиров, что на 1,2% меньше, чем в феврале предыдущего года. Из них 83,1 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (-1,2%), а 7,5 млн в дальнем следовании (-1,7%).

В феврале 2026 года пассажирооборот составил 7,9 млрд пасс.-км, что на 3,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В пригородном сообщении было перевезено 2,4 млрд пасс.-км (+0,8%), а в дальнем следовании – 5,5 млрд пасс.-км (-5,6%).

За январь-февраль 2026 года было перевезено 184,4 млн пассажиров (-0,1% по сравнению с январем-февралем 2025 года). Из них в пригородном сообщении было перевезено 167 млн пассажиров (на уровне предыдущего года), а в дальнем следовании – 17,4 млн (-0,9%).

С начала 2026 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 1,8% по сравнению с прошлым годом и составил 18,3 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 5 млрд пасс.-км (+1,4%), а в дальнем следовании – 13,3 млрд пасс.-км (-2,9%).

Стоит отметить, что февраль обычно является периодом снижения массовых перевозок по железной дороге. В этом году на общую динамику повлияли необычные погодные условия в некоторых регионах страны, а также изменение туристических потоков.

В общем, холдинг «РЖД» не отмечает уменьшения спроса на железнодорожные перевозки. По некоторым направлениям, включая популярные туристические маршруты и скоростное сообщение, спрос остается стабильным.

В сегменте дальнего следования пассажиры уже начинают планировать свои поездки на весенний и летний периоды, поэтому в ближайшие месяцы ожидается восстановление положительной динамики перевозок.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru