С момента начала года через сеть ОАО «РЖД» было перевезено свыше 184,4 млн пассажиров.

13:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в феврале 2026 года через сеть РЖД было перевезено 90,6 млн пассажиров, что на 1,2% меньше, чем в феврале предыдущего года. Из них 83,1 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (-1,2%), а 7,5 млн в дальнем следовании (-1,7%).

В феврале 2026 года пассажирооборот составил 7,9 млрд пасс.-км, что на 3,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В пригородном сообщении было перевезено 2,4 млрд пасс.-км (+0,8%), а в дальнем следовании – 5,5 млрд пасс.-км (-5,6%).

За январь-февраль 2026 года было перевезено 184,4 млн пассажиров (-0,1% по сравнению с январем-февралем 2025 года). Из них в пригородном сообщении было перевезено 167 млн пассажиров (на уровне предыдущего года), а в дальнем следовании – 17,4 млн (-0,9%).

С начала 2026 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 1,8% по сравнению с прошлым годом и составил 18,3 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 5 млрд пасс.-км (+1,4%), а в дальнем следовании – 13,3 млрд пасс.-км (-2,9%).

Стоит отметить, что февраль обычно является периодом снижения массовых перевозок по железной дороге. В этом году на общую динамику повлияли необычные погодные условия в некоторых регионах страны, а также изменение туристических потоков.

В общем, холдинг «РЖД» не отмечает уменьшения спроса на железнодорожные перевозки. По некоторым направлениям, включая популярные туристические маршруты и скоростное сообщение, спрос остается стабильным.

В сегменте дальнего следования пассажиры уже начинают планировать свои поездки на весенний и летний периоды, поэтому в ближайшие месяцы ожидается восстановление положительной динамики перевозок.