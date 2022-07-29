С 1 августа еще одна «Ласточка» повышенной комфортности начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой

12:44

С 1 августа между Нижним Новгородом и Москвой начнет курсировать пятивагонная скоростная «Ласточка» повышенной комфортности, полученная холдингом «ЖД» от производителя.

Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним. Новый состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 11:05 и прибывать в Москву в 15:00. Из Москвы он будет отправляться в 15:40 и прибывать в Нижний Новгород в 19:32.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.