На железнодорожной линии в Калининграде осуществляется постоянное наблюдение за возможно рискованными зонами во время наводнений.

2026-03-02 12:08
С приходом теплой погоды на Калининградской железной дороге увеличено внимание к проблеме паводковых вод. Регулярные измерения уровня воды проводятся на реках Дейма, Преголя, Лава и Неман. Было выявлено и находится под наблюдением 56 потенциально опасных участков, где существует угроза подмыва железнодорожного полотна.

Предварительная подготовка к сезонному пропуску паводковых и ливневых вод на железнодорожной линии была проведена заблаговременно. На Калининградском и Черняховском узлах были созданы 2 поезда для борьбы с размывом, оснащенные всеми необходимыми материалами и инструментами. Были проведены тренировки по отработке действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

Каждый день проводятся работы по очистке кюветов, водоотводных и нагорных канав, труб от снега и льда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

