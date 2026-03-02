Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Экспресс Чайковский" осуществил последний поездку в зимний период.

2026-03-02 11:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Чайковский экспресс», ретропоезд на паровозной тяге, 1 марта 2026 года совершил последний зимний рейс по маршруту Ижевск – Воткинск. На борту поезда находилось 120 пассажиров.

Проект был осуществлен в сотрудничестве Горьковской магистрали, АО ППК «Содружество» и правительством Удмуртской Республики. Пассажиры имели уникальную возможность посетить Воткинск, где провел свое детство знаменитый русский композитор Петр Ильич Чайковский.

Путешественников встречали театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. В частности, во время всего путешествия звучал фортепианный цикл «Времена года», созданный Чайковским в 1875–1876 годах.

В музее-усадьбе на туристов ждала интерактивная театрализованная экскурсия, прогулка по парку и осмотр его территории. Одним из наиболее ценных экспонатов был рояль, на котором молодой Чайковский учился играть. Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и насладились живым исполнением романсов. В программу также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Паровоз серии Л возглавлял состав, а салоны комфортабельных вагонов были оформлены в стиле дореволюционных поездов. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления были найдены у коллекционеров и в антикварных магазинах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

