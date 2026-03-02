Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 84,2 млн тонн в феврале.

2026-03-02 11:29
Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 84,2 млн тонн в феврале.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в феврале 2026 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 84,2 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

В феврале 2026 года грузооборот упал на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 186,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 6,4% и достиг 230 млрд тонно-км.

За январь – февраль 2026 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:

  • каменного угля – 52,9 млн тонн (-6,7% к январю – февралю 2025 года);
  • кокса – 1,5 млн тонн (-11,2%);
  • нефти и нефтепродуктов – 32,8 млн тонн (-0,9%);
  • руды железной и марганцевой – 16,8 млн тонн (+0,1%);
  • черных металлов – 7,7 млн тонн (-14%);
  • лома черных металлов – 580,6 тыс. тонн (-39,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 12 млн тонн (+0,3%);
  • цемента – 1,7 млн тонн (-24,7%);
  • лесных грузов – 3,9 млн тонн (-10,8%);
  • зерна – 5,4 млн тонн (+44,6%);
  • строительных грузов – 11,4 млн тонн (-0,7%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,6 млн тонн (-1,7%);
  • химикатов и соды – 3,2 млн тонн (-4,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 3,6 млн тонн (-10,6%).

Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленных в контейнерах, составил 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот за январь – февраль 2026 года уменьшился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 381,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 8,7% и достиг 473,3 млрд тонно-км.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru