Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 84,2 млн тонн в феврале.

11:29

Согласно последним данным, в феврале 2026 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 84,2 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

В феврале 2026 года грузооборот упал на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 186,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 6,4% и достиг 230 млрд тонно-км.

За январь – февраль 2026 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:

каменного угля – 52,9 млн тонн (-6,7% к январю – февралю 2025 года);

кокса – 1,5 млн тонн (-11,2%);

нефти и нефтепродуктов – 32,8 млн тонн (-0,9%);

руды железной и марганцевой – 16,8 млн тонн (+0,1%);

черных металлов – 7,7 млн тонн (-14%);

лома черных металлов – 580,6 тыс. тонн (-39,9%);

химических и минеральных удобрений – 12 млн тонн (+0,3%);

цемента – 1,7 млн тонн (-24,7%);

лесных грузов – 3,9 млн тонн (-10,8%);

зерна – 5,4 млн тонн (+44,6%);

строительных грузов – 11,4 млн тонн (-0,7%);

руды цветной и серного сырья – 2,6 млн тонн (-1,7%);

химикатов и соды – 3,2 млн тонн (-4,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 3,6 млн тонн (-10,6%).

Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленных в контейнерах, составил 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот за январь – февраль 2026 года уменьшился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 381,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 8,7% и достиг 473,3 млрд тонно-км.