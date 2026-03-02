Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 84,2 млн тонн в феврале.

Согласно последним данным, в феврале 2026 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 84,2 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
В феврале 2026 года грузооборот упал на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 186,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 6,4% и достиг 230 млрд тонно-км.
За январь – февраль 2026 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:
Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленных в контейнерах, составил 17,6 млн тонн (-3,1%).
Грузооборот за январь – февраль 2026 года уменьшился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 381,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 8,7% и достиг 473,3 млрд тонно-км.