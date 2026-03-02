Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются с 2 по 11 марта из-за проведения ремонтных работ.

10:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются с 2 по 11 марта 2026 года. Причина - ремонтные работы на четвертом основном пути участка между Реутово и Железнодорожной.

Во время проведения работ, движение поездов будет перенаправлено на соседний путь. На участке длиной 6,7 км планируется замена рельсовых плетей.

Ремонтные работы будут проводиться с 2 по 11 марта в период с 23:00 до 09:00. Пассажирам следует учесть, что в расписание вносятся изменения. В частности, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.