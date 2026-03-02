Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются с 2 по 11 марта из-за проведения ремонтных работ.

2026-03-02 10:03
Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются с 2 по 11 марта из-за проведения ремонтных работ.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются с 2 по 11 марта 2026 года. Причина - ремонтные работы на четвертом основном пути участка между Реутово и Железнодорожной.

Во время проведения работ, движение поездов будет перенаправлено на соседний путь. На участке длиной 6,7 км планируется замена рельсовых плетей.

Ремонтные работы будут проводиться с 2 по 11 марта в период с 23:00 до 09:00. Пассажирам следует учесть, что в расписание вносятся изменения. В частности, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru