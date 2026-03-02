Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Забайкалья в Забайкальском регионе была организована масштабная предупредительная кампания под названием «Путешествие с безопасностью».

2026-03-02 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Забайкальской железнодорожной компании, Забайкальской пригородной пассажирской службы и Читинского отдела МВД России на транспорте организовали обширную профилактическую кампанию под названием «По пути с безопасностью».

Акция стартовала на платформе станции Чита-2. Инициаторы провели проверку на нарушения правил перехода через железнодорожные пути и напомнили посетителям станции о правилах поведения в зоне движения поездов.

Кампания продолжилась в электропоезде Чита-1 – Карымская. В вагоне, украшенном тематическими плакатами, детям и их сопровождающим показали обучающие видео. Все желающие приняли участие в импровизированной викторине на тему безопасности и пообещали рассказать о правилах безопасности своим близким. За активное участие и правильные ответы молодые пассажиры получили полезные подарки – светоотражающие подвески для одежды. Кроме того, пассажирам пригородного поезда раздали информационные буклеты и тематические раскраски.

Работа информатора завершилась на станции Атамановка, где организаторы также провели профилактические беседы с детьми.

Всего в мобильной акции приняло участие около 100 человек.

Отметим, что в 2025 году на ЗабЖД количество случаев травматизма среди граждан снизилось на 16% по сравнению с предыдущим годом. В то же время из-за нарушения правил личной безопасности пострадали 26 человек, из них 18 получили смертельные травмы. 13 инцидентов произошло в Амурской области и столько же в Забайкальском крае.

Призываем к максимальной осторожности рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры и напоминаем, что железная дорога является местом повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

