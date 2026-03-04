В предверии празднования 8 Марта, Горьковская железная дорога организует торжественные мероприятия на станциях.

15:50

Персонал Горьковской железнодорожной магистрали готовит праздничные мероприятия для посетителей вокзалов в предверии 8 Марта.

В частности, 7 марта на крупнейших вокзалах, включая Нижний Новгород, работники железной дороги поздравят всех женщин с наступающим праздником и вручат им открытки с теплыми пожеланиями.

На вокзалах состоятся концерты местных артистов, где зрители смогут насладиться известными песнями и балладами о любви.

6 марта в Дворцах культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде, Муроме, Кирове, Казани и Ижевске пройдут праздничные мероприятия, включая награждение лучших сотрудниц Горьковской железной дороги, различные шоу-программы, мастер-классы и концерты, сообщает пресс-служба ГЖД.