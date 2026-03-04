Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За два месяца 2026 года объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге увеличился примерно на 7%.

2026-03-04 14:36
Согласно свежим данным, в течение двух месяцев 2026 года на станциях ЮВЖД было загружено 12,6 млн тонн грузов, что на 6,8% превышает показатель за тот же период предыдущего года, включая:

  • железную и марганцевую руду – 5,9 млн тонн (+3,6% по сравнению с январем – февралем 2025 года);
  • черные металлы – 2,2 млн тонн (+6,5%);
  • зерно – 865,8 тыс. тонн (увеличение – в 2,3 раза);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 632,6 тыс. тонн (+19,1%).

В феврале объем погрузки на магистрали достиг 5,9 млн тонн (+2,9% по отношению к февралю 2025 года), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

