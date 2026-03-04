Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На крупных станциях в пределах Красноярска, Красноярская железнодорожная компания установила гобо-проекторы на улицах, которые демонстрируют правила перехода через железнодорожные пути.

2026-03-04 12:10
КрасЖД установила на четырех станциях в Красноярске гобо-проекторы, которые проецируют на перрон правила безопасного перехода через железнодорожные пути. Это было сделано для повышения внимательности пешеходов. Устройства установлены на станциях Енисей, Злобино, Студенческая и Путепровод.

С помощью этих проекторов на перроне появляются яркие надписи, например: «Сними наушники и капюшон!», «Будь бдителен! Пропусти поезд!», «Будь внимателен на железной дороге!», «Не используй гаджеты при переходе путей!».

Станции Студенческая, Путепровод, Енисей и Злобино были выбраны для реализации этого проекта не случайно. Именно здесь часто происходят нарушения правил безопасности: люди игнорируют безопасные переходы и пересекают пути перед приближающимся поездом.

Проекторы установлены вблизи пешеходных мостов и наземных переходов, чтобы напоминать о правилах безопасности. Они автоматически включаются в темное время суток, рано утром и вечером, когда на станциях наибольшее количество пассажиров.

В будущем планируется установить подобные устройства и на других станциях, где часто нарушаются правила безопасности.

КрасЖД призывает граждан быть максимально внимательными на железнодорожных объектах. Поезд, весом в несколько тысяч тонн, за секунду проходит более 30 метров, и его невозможно остановить мгновенно. Строго запрещено переходить пути перед приближающимся поездом, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

