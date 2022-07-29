Для пассажиров Красноярской железной дороги, отправляющихся в поездку в купейных вагонах поездов дальнего следования, действует специальный тариф

Пассажиры Красноярской железной дороги, отправляющиеся в поездку в купейных вагонах поездов дальнего следования, могут приобрести билеты по сниженной стоимости.

Скидка предоставляется при условии выкупа всех мест в купе:

при оформлении билетов на поезда с датами отправления до 18 сентября – 5%;

при оформлении билетов на поезда с датами отправления в период с 19 сентября по 22 декабря 2022 года – 10%, а за 5 дней и менее до отправления поезда – 20%.

Специальный тариф не действует при покупке билетов для организованных групп пассажиров, а также при оформлении льготных проездных документов и билетов по другим тарифам и акциям АО «ФПК».

Кроме того, в случае приобретения всех мест в купе по данному специальному тарифу невозможно оформить частичный возврат проездных документов на 1, 2 или 3 места.

Купить билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.