Для пассажиров Красноярской железной дороги, отправляющихся в поездку в купейных вагонах поездов дальнего следования, действует специальный тариф

Пассажиры Красноярской железной дороги, отправляющиеся в поездку в купейных вагонах поездов дальнего следования, могут приобрести билеты по сниженной стоимости.
Скидка предоставляется при условии выкупа всех мест в купе:
Специальный тариф не действует при покупке билетов для организованных групп пассажиров, а также при оформлении льготных проездных документов и билетов по другим тарифам и акциям АО «ФПК».
Кроме того, в случае приобретения всех мест в купе по данному специальному тарифу невозможно оформить частичный возврат проездных документов на 1, 2 или 3 места.
Купить билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.