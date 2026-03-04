Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на железнодорожной линии Калининграда в период с января по февраль текущего года достигла 145 тыс. тонн.

2026-03-04 11:47
В период с января по февраль 2026 года Калининградская железная дорога перевезла 145,4 тыс. тонн разнообразных грузов, что на 27,7% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Было перевезено следующее:

  • жмыхов – 107,7 тыс. тонн;
  • зерна – 19,6 тыс. тонн;
  • автомобилей – 6,5 тыс. тонн.

За два месяца грузооборот достиг 96,9 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – 123,8 млн тонно-км.

В феврале было отправлено 80,5 тыс. тонн грузов, что на 19,3% меньше, чем в прошлом году. Грузооборот составил 48,2 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 60,6 млн тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

