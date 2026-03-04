В период с января по февраль 2026 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг около 8 миллионов тонн грузов.

Согласно последним данным, в январе-феврале 2026 года объем погрузки на Московской железной дороге достиг 7,9 млн тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот упал на 12,6% по отношению к январю-февралю 2025 года и составил 12,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 12,5% и составил 15,4 млрд тонно-км.

С помощью железной дороги было загружено и отправлено в вагонах:

железной и марганцевой руды – 2,3 млн тонн (-1,3%);

нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+6,3%);

химических и минеральных удобрений – 1 млн тонн (-7%);

зерна – 440,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза);

химикатов и соды – 292,2 тыс. тонн (+16,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 200,7 тыс. тонн (-31,6%);

черных металлов – 167,8 тыс. тонн (-39,3%);

металлолома – 144,8 тыс. тонн (-50%);

строительных материалов – 143,7 тыс. тонн (-35,7%);

лесоматериалов – 91,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза);

цемента – 95,1 тыс. тонн (-47,9%).

Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре продолжается рост объемов погрузки лесных грузов и зерна урожая 2025 года, отметили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.