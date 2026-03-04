Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль 2026 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг около 8 миллионов тонн грузов.

2026-03-04 11:09
В период с января по февраль 2026 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг около 8 миллионов тонн грузов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в январе-феврале 2026 года объем погрузки на Московской железной дороге достиг 7,9 млн тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот упал на 12,6% по отношению к январю-февралю 2025 года и составил 12,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 12,5% и составил 15,4 млрд тонно-км.

С помощью железной дороги было загружено и отправлено в вагонах:

  • железной и марганцевой руды – 2,3 млн тонн (-1,3%);
  • нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+6,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 1 млн тонн (-7%);
  • зерна – 440,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза);
  • химикатов и соды – 292,2 тыс. тонн (+16,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 200,7 тыс. тонн (-31,6%);
  • черных металлов – 167,8 тыс. тонн (-39,3%);
  • металлолома – 144,8 тыс. тонн (-50%);
  • строительных материалов – 143,7 тыс. тонн (-35,7%);
  • лесоматериалов – 91,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза);
  • цемента – 95,1 тыс. тонн (-47,9%).

Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре продолжается рост объемов погрузки лесных грузов и зерна урожая 2025 года, отметили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru