В период с января по февраль 2026 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг около 8 миллионов тонн грузов.

Согласно последним данным, в январе-феврале 2026 года объем погрузки на Московской железной дороге достиг 7,9 млн тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Грузооборот упал на 12,6% по отношению к январю-февралю 2025 года и составил 12,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 12,5% и составил 15,4 млрд тонно-км.
С помощью железной дороги было загружено и отправлено в вагонах:
Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре продолжается рост объемов погрузки лесных грузов и зерна урожая 2025 года, отметили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.