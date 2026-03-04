На Свердловской железнодорожной магистрали в феврале этого года было перевезено 8,7 млн тонн груза.

В феврале 2026 года на Свердловской железной дороге было перевезено 8,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Общий грузооборот в феврале 2026 года достиг 13,9 млрд тарифных тонно-км, что на 12,8% меньше, чем в феврале 2025 года. С учетом пробега вагонов без груза, грузооборот составил 17,5 млрд тонно-км (-12,1%).
Согласно оперативной информации, за январь-февраль 2026 года на СвЖД было перевезено 18,6 млн тонн грузов, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности, было перевезено:
За январь-февраль 2026 года грузооборот достиг 28,9 млрд тарифных тонно-км (-13,6%), а с учетом пробега вагонов без груза – 36,4 млрд тонно-км (-12,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.