На Свердловской железнодорожной магистрали в феврале этого года было перевезено 8,7 млн тонн груза.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале 2026 года на Свердловской железной дороге было перевезено 8,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Общий грузооборот в феврале 2026 года достиг 13,9 млрд тарифных тонно-км, что на 12,8% меньше, чем в феврале 2025 года. С учетом пробега вагонов без груза, грузооборот составил 17,5 млрд тонно-км (-12,1%).

Согласно оперативной информации, за январь-февраль 2026 года на СвЖД было перевезено 18,6 млн тонн грузов, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности, было перевезено:

нефти и нефтепродуктов – 6 млн тонн (+3,4% по сравнению с январем-февралем 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 3,2 млн тонн (+1,6%);

строительных материалов – 2,9 млн тонн (-0,5%);

железной и марганцевой руды – 1,2 млн тонн (-26,8%);

черных металлов – 1 млн тонн (-23%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 0,9 млн тонн (+2,3%);

цветной руды и серного сырья – 0,6 млн тонн (-14,8%);

химикатов и соды – 0,5 млн тонн (-11%);

кокса – 0,3 млн тонн (-20,2%);

цемента – 0,3 млн тонн (-8,3%);

лесоматериалов – 0,2 млн тонн (-22,3%);

зерна – 66,8 тыс. тонн (-4,7%).

За январь-февраль 2026 года грузооборот достиг 28,9 млрд тарифных тонно-км (-13,6%), а с учетом пробега вагонов без груза – 36,4 млрд тонно-км (-12,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.