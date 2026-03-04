В период паводка, Горьковская железная дорога подготовила около 30 поездов для предотвращения эрозии почвы.

10:03

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали начали плановые действия по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. Для предотвращения и устранения последствий размывов и повреждений инфраструктуры было создано 28 противоэрозионных поездов.

На железнодорожной линии проводится проверка готовности водоотводных и водопропускных сооружений – кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, включая те, что находятся под автодорогами в районе железнодорожных переездов. Особое внимание уделяется подготовке мест, наиболее подверженных размыву.

Работники железной дороги уберут снег и лед с почти 4,7 км водоотводных канав и кюветов, 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб. Вместе с владельцами инфраструктуры будет осмотрено и проверено состояние 37 плотин, водохранилищ и прудов, которые находятся выше уровня железнодорожного полотна.

Также, железнодорожники подготовят запас 2,25 тыс. куб. м щебня, 1,5 тыс. куб. м бутового камня и 80 куб. м лесоматериалов.

Противопаводковые действия проводятся с целью обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного снеготаяния и ледохода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.