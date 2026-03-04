Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль текущего года с платформ Октябрьской железнодорожной магистрали было отправлено свыше 28,4 млн пассажиров.

2026-03-04 09:28
Согласно последним данным, в период с января по февраль 2026 года с платформ Октябрьской железнодорожной линии было отправлено свыше 28,4 млн пассажиров, что на 0,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Из этого числа 25,5 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (+0,9%), а 2,9 млн - маршруты дальнего следования (-2,3%).

Общий пассажиропоток за январь-февраль уменьшился на 1,6% и составил 2,9 млрд пассажиро-километров. В частности, на пригородных маршрутах было перевезено более 811,3 млн пассажиро-километров (что соответствует показателям прошлого года), а на маршрутах дальнего следования - более 2,1 млрд пассажиро-километров (-2,2%).

В феврале 2026 года с платформ Октябрьской железной дороги было отправлено более 13,8 млн пассажиров, включая 12,5 млн пассажиров пригородного сообщения (-0,3%) и 1,3 млн пассажиров дальнего следования (-3,8%).

Общий пассажиропоток в феврале 2026 года составил 1,3 млрд пассажиро-километров, что на 3,5% меньше, чем в феврале предыдущего года. В том числе на пригородных маршрутах было перевезено 391,5 млн пассажиро-километров (+0,1%), а на маршрутах дальнего следования - 895 млн пассажиро-километров (-5%), сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

