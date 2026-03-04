За январь-февраль 2026 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 15,2 млн тонн груза.

Согласно оперативной информации, в период с января по февраль 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 15,2 млн тонн грузов, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности:
Тарифный грузооборот за январь-февраль 2026 года достиг примерно 25,2 млрд тонно-км (-11,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 32 млрд тонно-км (-11,8%).
В феврале 2025 года на Октябрьской железной дороге было загружено 7,4 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в феврале 2025 года.
Тарифный грузооборот в феврале 2026 года составил около 12,1 млрд тонно-км (-11,6% по сравнению с февралем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 15,3 млрд тонно-км (-12,1% по сравнению с февралем 2025 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.