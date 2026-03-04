Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За январь-февраль 2026 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 15,2 млн тонн груза.

2026-03-04 09:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в период с января по февраль 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 15,2 млн тонн грузов, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности:

  • железной и марганцевой руды – 4 млн тонн (+4%);
  • химических и минеральных удобрений – 4,2 млн тонн (-2,5%);
  • нефти и нефтепродуктов – 1,9 млн тонн (+8,6%);
  • строительных материалов – 2,4 млн тонн (-2,7%);
  • лесоматериалов – 440 тыс. тонн (+9,1%);
  • цветной руды и серного сырья – 42,1 тыс. тонн (+17,4%);
  • химических веществ и соды – 141,4 тыс. тонн (+25,7%).

Тарифный грузооборот за январь-февраль 2026 года достиг примерно 25,2 млрд тонно-км (-11,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 32 млрд тонно-км (-11,8%).

В феврале 2025 года на Октябрьской железной дороге было загружено 7,4 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в феврале 2025 года.

Тарифный грузооборот в феврале 2026 года составил около 12,1 млрд тонно-км (-11,6% по сравнению с февралем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 15,3 млрд тонно-км (-12,1% по сравнению с февралем 2025 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

