В предверии Международного женского дня, работники Южно-Уральской железной дороги преподнесли поздравления автоледи.

12:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Южно-Уральской железнодорожной магистрали была проведена профилактическая кампания, связанная с Международным днем женщин. В рамках этого события на железнодорожном переезде станции Чурилово сотрудники дороги поздравляли женщин-автомобилисток и дарили им сувениры на тему дня, а также брошюры с напоминанием о главных правилах движения при пересечении железнодорожных путей.

Актеры в образах гусар помогали железнодорожникам привлечь внимание водителей к вопросу безопасности. Чтобы создать весеннее настроение, все автоледи получили в подарок тюльпаны.

С начала текущего года на ЮУЖД было зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, все из которых произошли в Челябинской области. В каждом случае причиной стало нарушение водителями правил дорожного движения.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения при пересечении переездов. Напомним, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Запрещено выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.