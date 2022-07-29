На travel.rzd появилась возможность бронировать турпоездки

11:51

В июле на туристической витрине ЖД – портале travel.rzd.ru – появилась возможность заказа экскурсионных туров в 10 регионах страны. Теперь с помощью сервиса можно не только забронировать отель или зарезервировать экскурсию, но и спланировать многодневное путешествие.

«Подбирая программы туров и направления, мы, в первую очередь, ориентировались на интересы и привычки часто путешествующих людей. Для формирования пула предложений провели исследования и выявили наиболее популярные запросы. Также важно, что все наши поставщики – это туристические компании, данные о которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров Ростуризма. Такой статус дает уверенность в том, что путешествия будут не только увлекательными, но и безопасными», – прокомментировал Александр Мискарян, генеральный директор субхолдинга «ЖД-Технологии», в который входят основные цифровые компании ЖД.

Экскурсионные туры уже доступны в Москве и Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Карелии, на Байкале, Алтае, Урале и на Кавказе. Акцент делается на туры выходного дня, такие предложения есть практически во всех регионах. Мини-путешествия составляют 20% от всего ассортимента. При этом учитываются особенности региона: к примеру, поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород или Карелию занимают в среднем 3-4 дня, а на Алтай, Кавказ или Урал – 5-7 дней.

Портал travel.rzd.ru разработан для развития туристических перевозок и был запущен в опытную эксплуатацию в ноябре 2021 года. На данный момент сервис включает 70 тыс. вариантов размещения и более 1,7 тыс. экскурсионных предложений.