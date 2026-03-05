Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Полное возобновление движения на участке Зайцевка – Сергеевка в Воронежской области произошло.

2026-03-05 11:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 10:23 5 марта работники железной дороги полностью завершили ремонтные работы на участке Зайцевка – Сергеевка в Воронежской области и открыли движение по второй дороге.

Сейчас все поезда на этом участке движутся по обеим дорогам в обычном режиме.

РЖД предпринимают все необходимые действия для уменьшения времени задержки поездов и их быстрого возвращения в расписание.

Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

