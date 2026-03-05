Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения пригородных поездов на Красноярской железной дороге ожидаются в Красноярском регионе в выходные, связанные с празднованием 8 Марта.

2026-03-05 11:16
В связи с празднованием 8 Марта, «Краспригород» вносит корректировки в расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Красноярского края. В воскресенье, 8 марта, электропоезда будут отправляться согласно субботнему расписанию, а в понедельник, 9 марта, – согласно воскресному.

7, 8, 9 марта будет дополнительный вечерний рейс электропоезда Красноярск – Дивногорск – Красноярск. Отправление из Красноярска запланировано на 19:19, прибытие в Дивногорск – на 20:23, отправление обратно – на 20:36, прибытие в Красноярск – на 21:36.

Поезда, следующие по самым длинным региональным маршрутам, в праздничные дни будут работать по специальному расписанию:

  • «экспрессы» Красноярск – Боготол – Красноярск и Красноярск – Решоты – Красноярск отправятся из столицы края в пятницу, 6 марта, а обратно – в понедельник, 9 марта (вместо воскресенья);
  • электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск будет ходить 7 и 9 марта (в субботу и понедельник).

Количество вагонов в поездах на наиболее популярных направлениях увеличится до 6 и 8.

Узнать подробности о движении пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

