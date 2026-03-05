Изменения в графике движения пригородных поездов на Красноярской железной дороге ожидаются в Красноярском регионе в выходные, связанные с празднованием 8 Марта.

В связи с празднованием 8 Марта, «Краспригород» вносит корректировки в расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Красноярского края. В воскресенье, 8 марта, электропоезда будут отправляться согласно субботнему расписанию, а в понедельник, 9 марта, – согласно воскресному.
7, 8, 9 марта будет дополнительный вечерний рейс электропоезда Красноярск – Дивногорск – Красноярск. Отправление из Красноярска запланировано на 19:19, прибытие в Дивногорск – на 20:23, отправление обратно – на 20:36, прибытие в Красноярск – на 21:36.
Поезда, следующие по самым длинным региональным маршрутам, в праздничные дни будут работать по специальному расписанию:
Количество вагонов в поездах на наиболее популярных направлениях увеличится до 6 и 8.
Узнать подробности о движении пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.