ОАО "РЖД" суммировало результаты работы за 2025 год.

11:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Итоги деятельности ОАО «РЖД» включают в себя показатели более 50 филиалов и представительств компании, которые в значительной мере отражают состояние российской экономики, учитывая тесную связь с крупнейшими производителями товаров и продукции в стране.

В 2025 году тарифный грузооборот достиг 2478,5 млрд тонно-км, при этом на Восточном полигоне был достигнут исторический максимум по тарифному грузообороту (+2,5% по сравнению с 2024 годом).

В 2025 году объемы перевозок пассажиров составили 142,3 млрд пасс.-км, включая 106,2 млрд пасс.-км в дальнем следовании и 36,1 млрд пасс.-км в пригородном сообщении. Было отправлено 1 млрд 311,1 млн пассажиров (+2% по сравнению с 2024 годом) – это максимальное значение с 2006 года.

Общие доходы ОАО «РЖД» за 2025 год составили 3103,3 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем в 2024 году. При этом ОАО «РЖД» продолжает придерживаться принципа опережающего роста доходов над расходами. Прибыль от продаж выросла на 40,4 млрд рублей по сравнению с 2024 годом, а чистая прибыль составила 14,1 млрд рублей. Показатель Ebitda достиг 984,2 млрд рублей, что на 16,3% больше, чем в 2024 году. Чистый долг составил 3334,6 млрд рублей, а отношение чистый долг/ Ebitda – 3,4х.

ОАО «РЖД» вносит значительный вклад в формирование доходов бюджета Российской Федерации, будучи одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Компания уплачивает налоги в 78 субъектах Российской Федерации и полностью выполнила обязательства по уплате налогов и сборов, страховых взносов за 2025 год на сумму 492,5 млрд рублей.

В 2025 году Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» продолжило активно работать над проектами, которые были приоритетными. Эти проекты были направлены на улучшение надежности и безопасности транспортировки, обновление подвижного состава, а также выполнение заданий от Президента и Правительства России. Целью этих заданий было увеличение пропускной способности ключевых участков железнодорожной сети, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и обеспечение перевозок пассажиров в рамках развития Центрального транспортного узла.

Инвестиционная программа была выполнена на сумму более 860 млрд рублей, а ввод основных средств достиг рекордных 1,1 трлн рублей.

Общая стоимость активов ОАО «РЖД» за 2025 год увеличилась на 6,4% и на 31 декабря 2025 года составила 11 трлн 24,6 млрд рублей.