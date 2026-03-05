В период с января по февраль 2026 года, Московская железная дорога обслужила 117,4 миллиона пассажиров.

Согласно свежим данным, в период с января по февраль 2026 года, 117,4 млн пассажиров воспользовались услугами Московской железной дороги. Это на 0,2% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 113,3 млн пассажиров использовали пригородные поезда (-0,3%), а 4,1 млн пассажиров отправились в дальние поездки (+1,6%).

Общий пассажирооборот за январь-февраль составил 4,9 млрд пасс.-км, что на 0,2% больше, чем в тот же период 2025 года. В пригородном сообщении было перевезено 2,8 млрд пасс.-км (+0,6%), а в дальнем следовании - 2,1 млрд пасс.-км (+0,3%).

В феврале 2026 года железнодорожным транспортом воспользовались 58,6 млн пассажиров, что на 2,1% меньше, чем в феврале 2025 года. Из них 56,7 млн пассажиров выбрали пригородные поезда (-2,2%), а 1,8 млн пассажиров отправились в дальние поездки (+1,1%).

Пассажирооборот в феврале составил 2,3 млрд пасс.-км, что на 2,2% меньше, чем в феврале 2025 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,4 млрд пасс.-км (-1,8%), а в дальнем следовании - 891,5 млн пасс.-км (-2,8%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.