За два месяца 2026 года, объем контейнерных поездов, отправленных в Китай с грузовых станций Юго-Восточной железной дороги, увеличился в три раза.

10:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль текущего года, в рамках услуги по транспортировке грузов в контейнерах по утвержденному с клиентами графику, с грузовых станций ЮВЖД в Китай было отправлено 20 контейнерных составов. Это в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Поезда перевезли 45,6 тыс. тонн грузов (увеличение – в 2,8 раза по сравнению с январем – февралем 2025 года), включая синтетический каучук, свекловичный жом и рапсовое масло.

Отметим, что на станциях ЮВЖД грузовладельцам предлагается широкий спектр услуг, включая прием, отправку, хранение, перегрузку, оформление импортных и экспортных грузов, экспедирование, а также услуги «первой и последней» мили.

В общей сложности на железнодорожной линии для отправителей грузов функционируют 8 контейнерных терминалов в Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.