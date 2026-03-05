О расписании поездов в регионе Воронеж

09:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вечером 4 марта, в 22:27, на участке между Зайцевкой и Сергеевкой в Воронежской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение электроснабжения контактной сети. Это привело к остановке движения поездов.

Всего было задержано 14 пассажирских поездов. Максимальное время ожидания составило 5 часов 8 минут.

Персонал поездных бригад предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам.

5 марта в 03:17 движение по одной из дорог было возобновлено. В данный момент все поезда следуют по своим маршрутам.

Специалисты железной дороги продолжают работу по восстановлению контактной сети и делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

Пассажиры, чьи поезда были задержаны более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.