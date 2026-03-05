Транспортировка между регионами на поездах из Казани в Йошкар-Олу в январе и феврале текущего года увеличилась на 68%

09:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2026 года количество пассажиров, путешествующих межрегиональными поездами по Горьковской железной дороге между Казанью и Йошкар-Олой, составило 26,3 тыс. человек. Это на 68% больше, по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Такой рост был достигнут благодаря увеличению числа рейсов одного из поездов с начала 2026 года. В настоящий момент между этими городами ежедневно курсируют два поезда, время в пути которых составляет менее трех часов. Они отправляются из Казани в 08:20 и 14:30 и прибывают в столицу Марий Эл в 11:05 и 17:10 соответственно. В обратном направлении из Йошкар-Олы поезда отправляются в 07:39 и 17:45 и прибывают в Казань в 10:19 и 20:50.

В зависимости от времени и даты отправления пассажиры перевозятся на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом.

На маршруте предусмотрены остановки, включая станции Юдино, Васильево, Зеленый Дол, Помары, Красногорский, Шелангер и другие.

Полную информацию о расписании межрегиональных и пригородных поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, а также в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.