В марте 2026 года "Святитель Лука" - поезд, посвященный здоровью, прибудет на наиболее северные станции Красноярской железнодорожной сети.

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в марте посетит территории Красноярского края и Иркутской области.

Вначале мобильная клиника остановится на трех станциях Богучанского района Красноярского края: с 14 по 16 марта – в Карабуле, 17 марта – в Новохайской, с 18 по 20 марта – в Чунояре.

Далее, работа медицинского поезда продолжится в Тайшетском районе Иркутской области: с 21 по 22 марта – в Новобирюсинской, 23 марта – в Черманчете.

Поездка медицинского персонала завершится в Нижнеингашском районе Красноярского края: 24 марта – в Поканаевке, с 25 по 27 марта – в Решотах.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы медицинского поезда – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.