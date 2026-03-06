Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравляем с Международным женским днем!

2026-03-06 16:23
Поздравляем с Международным женским днем!
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уважаемые дамы!

Примите поздравления с 8 Марта от руководства ОАО «РЖД», Центрального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, а также Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта!

Этот праздник, пропитанный ароматом весенних цветов, символизирует пробуждение природы, обновление и ту уникальную энергию добра и света, которую подарила миру прекрасная половина человечества.

Мы гордимся успехами Российских железных дорог и сегодня хотим выразить искреннюю благодарность вам, дорогие женщины, за ваш важный вклад в развитие компании. Ваши таланты, душевная щедрость, терпение и трудолюбие во многом способствуют сохранению лидерских позиций ОАО «РЖД» и завоеванию новых вершин в различных сферах деятельности. Вы не только связываете города и регионы, но и создаете в коллективах атмосферу уюта и взаимопонимания, гармонично сочетая профессиональные достижения с заботой о близких, при этом оставаясь воплощением красоты и обаяния.

Особую благодарность хотим выразить женщинам-ветеранам отрасли. Ваш многолетний добросовестный труд во благо стальных магистралей является надежной основой, на которой строятся современные успехи компании, примером бескорыстной преданности профессии и родной стране.

Глубокий поклон матерям, женам и дочерям участников специальной военной операции. Ваша поддержка, сила духа и безграничная любовь – это настоящий подвиг. Вы – тот надежный тыл, который вдохновляет наших защитников, придает им уверенность и помогает с честью выполнять свой священный долг. Мы всегда рядом и продолжим оказывать вам и вашим семьям всю необходимую поддержку.

Уважаемые дамы! Мы глубоко ценим каждую из вас и стремимся улучшить условия вашей работы в нашей компании! Координационный совет и региональные советы, занимающиеся улучшением условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин, всегда готовы рассмотреть ваши предложения. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вы постоянно ощущали нашу заботу и внимание, а работа на Российских железных дорогах приносила вам радость и удовлетворение!

Искренне желаем вам счастья, прекрасного настроения и новых достижений в интересах железнодорожной отрасли и всей России! Пусть ваша жизнь будет полна приятных сюрпризов и поводов для улыбок!

С праздником!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru