Поздравляем с Международным женским днем!

Уважаемые дамы!

Примите поздравления с 8 Марта от руководства ОАО «РЖД», Центрального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, а также Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта!

Этот праздник, пропитанный ароматом весенних цветов, символизирует пробуждение природы, обновление и ту уникальную энергию добра и света, которую подарила миру прекрасная половина человечества.

Мы гордимся успехами Российских железных дорог и сегодня хотим выразить искреннюю благодарность вам, дорогие женщины, за ваш важный вклад в развитие компании. Ваши таланты, душевная щедрость, терпение и трудолюбие во многом способствуют сохранению лидерских позиций ОАО «РЖД» и завоеванию новых вершин в различных сферах деятельности. Вы не только связываете города и регионы, но и создаете в коллективах атмосферу уюта и взаимопонимания, гармонично сочетая профессиональные достижения с заботой о близких, при этом оставаясь воплощением красоты и обаяния.

Особую благодарность хотим выразить женщинам-ветеранам отрасли. Ваш многолетний добросовестный труд во благо стальных магистралей является надежной основой, на которой строятся современные успехи компании, примером бескорыстной преданности профессии и родной стране.

Глубокий поклон матерям, женам и дочерям участников специальной военной операции. Ваша поддержка, сила духа и безграничная любовь – это настоящий подвиг. Вы – тот надежный тыл, который вдохновляет наших защитников, придает им уверенность и помогает с честью выполнять свой священный долг. Мы всегда рядом и продолжим оказывать вам и вашим семьям всю необходимую поддержку.

Уважаемые дамы! Мы глубоко ценим каждую из вас и стремимся улучшить условия вашей работы в нашей компании! Координационный совет и региональные советы, занимающиеся улучшением условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин, всегда готовы рассмотреть ваши предложения. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вы постоянно ощущали нашу заботу и внимание, а работа на Российских железных дорогах приносила вам радость и удовлетворение!

Искренне желаем вам счастья, прекрасного настроения и новых достижений в интересах железнодорожной отрасли и всей России! Пусть ваша жизнь будет полна приятных сюрпризов и поводов для улыбок!

С праздником!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров