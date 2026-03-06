Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Горьковская железная дорога выделила около 8 миллиардов рублей на исполнение социальных задач.

2026-03-06 16:09
В 2025 году Горьковская железная дорога выделила около 8 миллиардов рублей на исполнение социальных задач.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году Горьковская железнодорожная магистраль выделила 7,9 млрд рублей на выполнение социальных обязательств.

Информация об этом была представлена на социально-экономическом форуме, который обычно проводится в Центральном дворце культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде. В событии участвовали руководящий состав Горьковской железной дороги под руководством начальника магистрали Сергея Дорофеевского, председатель Дорпрофжел на ГЖД Евгений Захаров, представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Нижегородской области и Нижнего Новгорода, сотрудники магистрали.

В ходе форума железнодорожники обсуждали выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО.

Участники форума подчеркнули, что за 2025 год условия коллективных договоров были выполнены, а социальный пакет сотрудников ОАО «РЖД» составил 90 тыс. рублей. Средний доход в пределах ГЖД превысил 94 тыс. рублей с увеличением по сравнению с 2024 годом на 13,3%. В соответствии с условиями коллективного договора в компании проводится ежегодная индексация зарплаты 2 раза в год.

«В процессе реализации социальной политики на Горьковской магистрали продолжается работа по разработке и улучшению программ поддержки персонала, молодежной политики, отдыха и оздоровления работников, проведению культурно-образовательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, социальной поддержке многодетных семей», – отметил Сергей Дорофеевский.

После форума прошло награждение выдающихся сотрудников, а также поздравление с Международным женским днем. Лучшим железнодорожникам грамоты, благодарственные письма и ценные подарки вручали лично начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и председатель Дорпрофжел Евгений Захаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru