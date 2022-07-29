С начала 2022 года более 1 тыс. человек воспользовались сервисом экспресс-доставки посылок на вокзалах Южно-Уральской железной дороги

10:19

С начала 2022 года с вокзалов Южно-Уральской железной дороги гражданами было отправлено 1,2 тыс. посылок и бандеролей, получено 2,4 тыс. посылок и бандеролей. Услуга действует с апреля 2018 года. С начала запуска экспресс-доставки южноуральцы отправили 8,9 тыс. посылок и бандеролей.

Экспресс-доставка ОАО «ЖД» работает на 19 железнодорожных вокзалах Южно-Уральской магистрали: Челябинск, Златоуст, Миасс, Бердяуш, Вязовая, Усть-Катав, Кропачево, Троицк, Карталы, Магнитогорск, Курган, Шадринск, Шумиха, Оренбург, Бузулук, Орск, Никель, Новотроицк, Сибай. Посылки отправляются ближайшими пассажирскими поездами по системе «от вокзала к вокзалу». Пункты приема-выдачи корреспонденции, как правило, находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала. Информация о местонахождении пунктов размещена на специальных указателях.

Оформление занимает несколько минут. Для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. После этого он взвешивает предметы и упаковывает в специальную тару. Стоимость рассчитывается в зависимости от веса, дальности пересылки и типа отправки. Например, стоимость экспресс-доставки груза весом до 1 кг из Челябинска, Кургана или Оренбурга в Москву составит 750 рублей.

При оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на вокзале прибытия посылки. Выдача прибывших посылок происходит на вокзалах по предъявлению паспорта.

К пересылке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.