Железнодорожная линия Горького приняла участие в сельскохозяйственной экспозиции в городе Чебоксары.

12:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железной дороги присутствовали на межрегиональной экспозиции «Картофель–2026», которая прошла в главном городе Чувашской Республики 4-го и 5-го марта 2026 года.

Специалисты железной дороги обсуждали возможности сотрудничества в сфере транспортировки агропродукции с крупнейшими компаниями агропромышленного комплекса региона, поделились эффективными методами для перевозки местной продукции, а также представили новые маршруты и технологии, которые помогут фермерам улучшить логистику.

На форуме участвовали более 70 ведущих предприятий агропромышленного сектора из 18 регионов России. Выставка показала как селекционные успехи в области картофелеводства, так и технологические и технические решения в области производства, хранения и переработки, упаковки и транспортировки, в области минеральных удобрений и средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, оборудования от ведущих российских и мировых производителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.