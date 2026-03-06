Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная линия Горького приняла участие в сельскохозяйственной экспозиции в городе Чебоксары.

2026-03-06 12:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железной дороги присутствовали на межрегиональной экспозиции «Картофель–2026», которая прошла в главном городе Чувашской Республики 4-го и 5-го марта 2026 года.

Специалисты железной дороги обсуждали возможности сотрудничества в сфере транспортировки агропродукции с крупнейшими компаниями агропромышленного комплекса региона, поделились эффективными методами для перевозки местной продукции, а также представили новые маршруты и технологии, которые помогут фермерам улучшить логистику.

На форуме участвовали более 70 ведущих предприятий агропромышленного сектора из 18 регионов России. Выставка показала как селекционные успехи в области картофелеводства, так и технологические и технические решения в области производства, хранения и переработки, упаковки и транспортировки, в области минеральных удобрений и средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, оборудования от ведущих российских и мировых производителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

