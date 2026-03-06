В период с января по февраль 2026 года более 2 тысяч пассажиров воспользовались поездом, следующим по маршруту Нижний Новгород - Саранск.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2026 года более 2 тысяч человек воспользовались услугами межрегионального поезда № 7093/№ 7095, следующего по маршруту Нижний Новгород – Саранск.

Введение в эксплуатацию нового состава стало возможным благодаря совместным усилиям Горьковской и Куйбышевской железнодорожных систем, при поддержке правительств Нижегородской области и Республики Мордовии. Обслуживание маршрута осуществляют поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Поезд № 7093/№ 7095 курсирует по выходным и некоторым праздничным дням, время в пути составляет примерно 5 часов. Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 07:35, прибытие в Саранск – в 12:41. В обратном направлении отправление из Саранска в 17:10, прибытие в Нижний Новгород – в 22:23. Предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Шатки, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное и Красный Узел.

Состав поезда включает тепловоз и комфортабельные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

С момента запуска 26 октября 2025 года поезд Нижний Новгород – Саранск совершил около 80 рейсов и перевез более 5 тысяч человек.

Билеты на межрегиональный поезд Нижний Новгород – Саранск можно приобрести в приложении «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Информацию о расписании межрегиональных и пригородных поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.