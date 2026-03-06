В преддверии Международного женского дня, работники железной дороги из Красноярска подарили праздничное настроение посетителям вокзала Красноярск.

На железнодорожной станции Красноярск прошло торжественное мероприятие КрасЖД под названием «Весеннее настроение», посвященное 8 Марта.
Волонтеры, работники железной дороги, поздравили с Международным женским днем женщин, которые отправлялись в путешествие на поезде или возвращались из него. Они подарили дамам тюльпаны - символы красоты и обновления.
Весенняя атмосфера ощущалась в холлах и залах ожидания станции Красноярск, на платформах во время остановки пассажирских поездов и в вагонах электричек.
Стоит отметить, что мероприятие «Весеннее настроение» организуется КрасЖД каждый год накануне 8 Марта и уже стало хорошей традицией, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.