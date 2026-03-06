В 2025 году для исполнения условий коллективного соглашения на Дальневосточной железнодорожной линии было выделено свыше 21 миллиарда рублей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 21 миллиарда рублей было выделено в 2025 году на Дальневосточной железной дороге для обеспечения социальной защиты работающих и пенсионеров, не имеющих работы.

Результаты выполнения обязательств по коллективному договору обсуждались на расширенном заседании под руководством начальника ДВЖД Евгения Вейде и главы профсоюзной организации дороги Александра Наговицина. В собрании также участвовали представители законодательных и муниципальных органов власти Хабаровского края.

«Мы, железнодорожники, - это одна большая семья. В 2025 году мы успешно справлялись со всеми поставленными задачами и активно помогали друг другу. Мы организовали множество благотворительных мероприятий для социально уязвимых семей, детей и, конечно, наших ветеранов», - заявил Евгений Вейде.

Основным приоритетом является улучшение благосостояния сотрудников. За год средняя зарплата на Дальневосточной железной дороге выросла на 12,8% благодаря плановой индексации.

Более 4 тысяч человек воспользовались санаторно-курортными услугами и отдыхом в оздоровительных учреждениях, а более 5 тысяч работников и членов их семей посетили отраслевые базы отдыха.

Особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию в отдаленных населенных пунктах. Мобильный консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» совершил 9 поездок, посетив 101 станцию ДВЖД. Врачи приняли 11 тыс. пациентов.

Важным аспектом корпоративной культуры является продвижение спорта и здорового образа жизни. На спортивных площадках магистрали функционируют 139 секций, в которых регулярно занимаются около 3 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.