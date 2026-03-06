Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.
2026-03-0610:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.
Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, постановил наградить за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу
медалью в честь Луки Крымского:
Яна Владимировна Шумских, старшая медсестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске на территории Западно-Сибирской железной дороги.
Произнесена Благодарность от Президента Российской Федерации:
Ольге Анатольевне Жариковой, технику по декодированию параметров движения локомотивов локомотивного депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;
Алевтине Ивановне Кудревой, специалисту по охране труда вагонного депо Юдино Горьковской дирекции инфраструктуры;
Татьяне Анатольевне Капустиной, приемщику груза и багажа на станции Заудинский Восточно-Сибирской дирекции управления движением;
Елене Валерьевне Поляковой, руководителю телефонно-телеграфной станции Челябинского регионального центра связи Южно-Уральской железной дороги;
Юлии Владимировне Уличевой, ведущему технологу отдела службы технической политики Октябрьской железной дороги.
Андрей Сергеевич Никитин, министр транспорта Российской Федерации, постановил наградить за достигнутые трудовые результаты и объявил Благодарность министра транспорта Российской Федерации:
Выражаем благодарность Наталье Ивановне, руководителю отдела запасных частей Забайкальской дирекции снабжения;
Евгении Павловне Мироновой, дежурному помощнику руководителя железнодорожного вокзала Канск-Енисейский Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
Вере Николаевне Мозолевской, штукатуру Волгоградской дистанции гражданских сооружений Приволжской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;
Ольге Васильевне Сакович, инженеру железнодорожного вокзала Калининград-Южный Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Калининградской железной дороги;
Екатерине Сергеевне Сарсеновой, руководителю железнодорожного вокзала станции Дружинино Свердловской дирекции пассажирских обустройств.
По решению генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за выдающиеся производственные достижения были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Маина Хазпулатовна Агаларова, сигналист опытной путевой машинной станции № 143 Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути;
Юлия Александровна Анисимова, заместитель руководителя эксплуатационного локомотивного депо Ульяновск Куйбышевской дирекции тяги;
Ирина Валерьевна Васильченко, руководитель отдела службы охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Северной дирекции инфраструктуры;
Марина Васильевна Кабаева, дежурный по станции Эворон Дальневосточной дирекции управления движением;
Светлана Анатольевна Сорока, руководитель сектора международных связей Московской железной дороги.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.