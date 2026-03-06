Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, постановил наградить за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу

медалью в честь Луки Крымского:

Яна Владимировна Шумских, старшая медсестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске на территории Западно-Сибирской железной дороги.

Произнесена Благодарность от Президента Российской Федерации:

Ольге Анатольевне Жариковой, технику по декодированию параметров движения локомотивов локомотивного депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;

Алевтине Ивановне Кудревой, специалисту по охране труда вагонного депо Юдино Горьковской дирекции инфраструктуры;

Татьяне Анатольевне Капустиной, приемщику груза и багажа на станции Заудинский Восточно-Сибирской дирекции управления движением;

Елене Валерьевне Поляковой, руководителю телефонно-телеграфной станции Челябинского регионального центра связи Южно-Уральской железной дороги;

Юлии Владимировне Уличевой, ведущему технологу отдела службы технической политики Октябрьской железной дороги.

Андрей Сергеевич Никитин, министр транспорта Российской Федерации, постановил наградить за достигнутые трудовые результаты и объявил Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

Выражаем благодарность Наталье Ивановне, руководителю отдела запасных частей Забайкальской дирекции снабжения;

Евгении Павловне Мироновой, дежурному помощнику руководителя железнодорожного вокзала Канск-Енисейский Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

Вере Николаевне Мозолевской, штукатуру Волгоградской дистанции гражданских сооружений Приволжской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;

Ольге Васильевне Сакович, инженеру железнодорожного вокзала Калининград-Южный Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Калининградской железной дороги;

Екатерине Сергеевне Сарсеновой, руководителю железнодорожного вокзала станции Дружинино Свердловской дирекции пассажирских обустройств.

По решению генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за выдающиеся производственные достижения были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»: