Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

2026-03-06 10:24
Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, постановил наградить за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу

медалью в честь Луки Крымского:

  • Яна Владимировна Шумских, старшая медсестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске на территории Западно-Сибирской железной дороги.

Произнесена Благодарность от Президента Российской Федерации:

  • Ольге Анатольевне Жариковой, технику по декодированию параметров движения локомотивов локомотивного депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;
  • Алевтине Ивановне Кудревой, специалисту по охране труда вагонного депо Юдино Горьковской дирекции инфраструктуры;
  • Татьяне Анатольевне Капустиной, приемщику груза и багажа на станции Заудинский Восточно-Сибирской дирекции управления движением;
  • Елене Валерьевне Поляковой, руководителю телефонно-телеграфной станции Челябинского регионального центра связи Южно-Уральской железной дороги;
  • Юлии Владимировне Уличевой, ведущему технологу отдела службы технической политики Октябрьской железной дороги.

Андрей Сергеевич Никитин, министр транспорта Российской Федерации, постановил наградить за достигнутые трудовые результаты и объявил Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

  • Выражаем благодарность Наталье Ивановне, руководителю отдела запасных частей Забайкальской дирекции снабжения;
  • Евгении Павловне Мироновой, дежурному помощнику руководителя железнодорожного вокзала Канск-Енисейский Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Вере Николаевне Мозолевской, штукатуру Волгоградской дистанции гражданских сооружений Приволжской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;
  • Ольге Васильевне Сакович, инженеру железнодорожного вокзала Калининград-Южный Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Калининградской железной дороги;
  • Екатерине Сергеевне Сарсеновой, руководителю железнодорожного вокзала станции Дружинино Свердловской дирекции пассажирских обустройств.

По решению генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за выдающиеся производственные достижения были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Маина Хазпулатовна Агаларова, сигналист опытной путевой машинной станции № 143 Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути;
  • Юлия Александровна Анисимова, заместитель руководителя эксплуатационного локомотивного депо Ульяновск Куйбышевской дирекции тяги;
  • Ирина Валерьевна Васильченко, руководитель отдела службы охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Северной дирекции инфраструктуры;
  • Марина Васильевна Кабаева, дежурный по станции Эворон Дальневосточной дирекции управления движением;
  • Светлана Анатольевна Сорока, руководитель сектора международных связей Московской железной дороги.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru