В 2025 году было выделено 18,3 млрд рублей на социальные обязательства сотрудников Октябрьской железнодорожной компании.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Петербурге прошел региональный форум, посвященный социальной ответственности и сотрудничеству Октябрьской железной дороги. В ходе мероприятия были подведены итоги выполнения обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», на территории магистрали в 2025 году.

«В результате работы Октябрьской железной дороги было перевезено около 102 млн тонн грузов, что на 0,2% больше, чем в 2024 году. Также стоит отметить стабильно высокие показатели в области пассажирских перевозок: с станций магистрали в 2025 году отправлено свыше 207 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за последние 23 года. Мы продолжаем развивать железнодорожный туризм и предлагаем 28 туристических маршрутов. В прошлом году мы открыли остановку Новая Лахта для улучшения доступности к знаковому объекту Северной столицы - небоскребу «Лахта Центр». Магистраль продолжает развиваться, уделяя особое внимание социальным гарантиям для каждого сотрудника», - заявил руководитель ОЖД Виктор Голомолзин.

На социальные гарантии для работников и пенсионеров магистрали в прошлом году было выделено 18,3 млрд рублей. Социальный пакет на одного сотрудника составил более 104,6 тыс. рублей, на пенсионера - около 4,5 тыс. рублей. Заработная плата сотрудников РЖД в 2025 году была проиндексирована на 8,98%.

В рамках финансовой поддержки для улучшения жилищных условий 893 работника получили ипотечную субсидию для погашения банковских процентов. Около 23 тыс. железнодорожников получают корпоративную пенсию. Профилактическими и медицинскими программами охвачено около 64 тыс. человек. Более 5 тыс. железнодорожников, их родственников и пенсионеров отдохнули в санаториях и курортных учреждениях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.