Пригородный поезд Тамбов – Котовск начнет курсировать 6 августа

10:15

В рамках проекта «Городской поезд» с 6 августа по субботам и воскресеньям начнут курсировать поезда № 6206/№6207 сообщением Тамбов – Котовск отправлением со станции Тамбов-1 в 17:50 и прибытием на станцию Котовск в 18:20. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:55 и прибывать на станцию Тамбов-1 в 19:25.

С 7 августа по данному маршруту начнут курсировать поезда по следующему расписанию:

№ 6201 будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со станции Котовск в 06:40, прибывая на станцию Тамбов-1 в 07:10;

№ 6202 будет отправляться ежедневно со станции Тамбов-1 в 07:25, прибывая на станцию Котовск в 07:55;

№ 6203 будет отправляться ежедневно со станции Котовск в 08:10, прибывая на станцию Тамбов-1 в 08:40;

№ 6204 будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со станции Тамбов-1 в 17:20, прибывая на станцию Котовск в 17:50;

№ 6205 будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со станции Котовск в 18:05, прибывая на станцию Тамбов-1 в 18:35;

№ 6208 будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со станции Тамбов-1 в 18:50, прибывая на станцию Котовск в 19:20;

№ 6209 будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со станции Котовск в 19:35, прибывая на станцию Тамбов-1 в 20:05.

Остановки предусмотрены на станции Цна, а также на остановочных пунктах 3 км, 4 км, Тамбов-2 и Трегуляй.

Стоимость поездки составит 38 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.