Во время мартовских праздников, дальнобойные поезда холдинга «РЖД» осуществили перевозку 1,2 млн пассажиров.

2026-03-10 18:02
С 6 по 9 марта 2026 года 1,2 млн пассажиров воспользовались услугами дальнего следования холдинга «РЖД», что на 10,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Наибольшее количество пассажиров было зафиксировано 6 и 9 марта, когда в путешествие отправились 353 тыс. и 347 тыс. человек соответственно.

В течение праздничных дней марта было осуществлено более 2,6 тыс. дополнительных рейсов. В некоторых поездах были добавлены дополнительные вагоны.

Самым востребованным маршрутом стало направление Москва – Санкт‑Петербург. Например, более 58,6 тыс. пассажиров (+16,3%) выбрали скоростные поезда «Сапсан» для поездок между двумя столицами, а свыше 194 тыс. человек (почти в два раза больше) предпочли двухэтажные поезда «Аврора».

Также были популярны поездки между Москвой и Нижним Новгородом, Казанью, а также в Крым и города Краснодарского и Ставропольского краев.

В праздничные дни пассажиры также активно пользовались турпоездами: «По Золотому кольцу», «Серебряный маршрут», «В Карелию», «Зимняя сказка», «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «Диоскурия», Рускеальским, Переславским и Уральским экспрессами. Общее количество туристов, воспользовавшихся этими услугами, составило почти 4,3 тыс. человек (+16%).

