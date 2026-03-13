На встрече ОСЖД в Сочи были утверждены объемы транспортировки товаров внешней торговли.

Железнодорожные предприятия и внешнеторговые учреждения из Афганистана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, КНДР, Монголии, России, Туркменистана и Узбекистана участвовали в мероприятии.

На собрании участники обсудили результаты международных перевозок за 2025 год и согласовали планы по экспорту, импорту и транзиту на 2026 год для всех железнодорожных пунктов пропуска, учитывая их пропускную и провозную способность.

Также в рамках совещания были обсуждены условия для перевозки разнообразных грузов различными видами подвижного состава, а также был разработан план мер для выполнения запланированных объемов.

Как отметил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, обсуждаемые условия грузоперевозок и принимаемые на собраниях ОСЖД решения имеют критическое значение не только для железнодорожного сектора, но и для развития международной торговли, транзита и упрощения процедур пересечения границ.

«Анализ торговых потоков, глобальных цепочек поставок, ограничительных мер и реакции мировых рынков указывает не только на серьезные вызовы для железнодорожных компаний, но и открывает новые, во многом уникальные возможности», - сказал Сергей Павлов.

Взаимодействие участников происходило в двусторонних, трехсторонних и расширенных подгруппах. Такой формат позволяет детально обсудить вопросы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между железнодорожными компаниями.

Достижение соглашений создает сбалансированную основу для выполнения запланированных объемов с наиболее благоприятными условиями перевозок, продолжением международного сотрудничества участников собрания на протяжении всего 2026 года, что способствует увеличению прибыльности компаний и вносит вклад в социально-экономическое развитие стран Евразии.