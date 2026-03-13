За два месяца 2026 года на станциях Юго-Восточной железной дороги автоматические камеры хранения были использованы пассажирами более 6500 раз.

В период с января по февраль, более 6,5 тысяч раз пассажиры и гости вокзалов ЮВЖД использовали автоматизированные камеры хранения. Наибольшее количество вещей оставляли на станциях Воронеж-1 (1,9 тыс.), Россошь (1,2 тыс.), Белгород (849) и Лиски (525). В 2025 году примерно 59 тыс. человек воспользовались данной услугой.

Сейчас на 21 железнодорожном вокзале установлены современные камеры хранения. Они расположены на станциях Воронеж-1, Воронеж Южный, Лиски, Россошь, Поворино, Борисоглебск, Таловая (Воронежская область), Белгород, Старый Оскол, Валуйки (Белгородская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область).

Отметим, что услуга предполагает оплату не за количество мест для багажа, а за использование ячейки, а также предлагает гибкую систему почасового тарифа. Оплата производится, в том числе, с помощью QR-кода, что исключает необходимость стоять в очереди и позволяет осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и сохраняется на мобильном устройстве пользователя. Стоимость зависит от времени и размера использованной ячейки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.