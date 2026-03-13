Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За два месяца 2026 года на станциях Юго-Восточной железной дороги автоматические камеры хранения были использованы пассажирами более 6500 раз.

2026-03-13 16:45
В период с января по февраль, более 6,5 тысяч раз пассажиры и гости вокзалов ЮВЖД использовали автоматизированные камеры хранения. Наибольшее количество вещей оставляли на станциях Воронеж-1 (1,9 тыс.), Россошь (1,2 тыс.), Белгород (849) и Лиски (525). В 2025 году примерно 59 тыс. человек воспользовались данной услугой.

Сейчас на 21 железнодорожном вокзале установлены современные камеры хранения. Они расположены на станциях Воронеж-1, Воронеж Южный, Лиски, Россошь, Поворино, Борисоглебск, Таловая (Воронежская область), Белгород, Старый Оскол, Валуйки (Белгородская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область).

Отметим, что услуга предполагает оплату не за количество мест для багажа, а за использование ячейки, а также предлагает гибкую систему почасового тарифа. Оплата производится, в том числе, с помощью QR-кода, что исключает необходимость стоять в очереди и позволяет осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и сохраняется на мобильном устройстве пользователя. Стоимость зависит от времени и размера использованной ячейки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru