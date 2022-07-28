Электропоезда свяжут Нижний Новгород и Казань

17:58

С 4 августа 2022 года из Казани в Нижний Новгород начнут курсировать электропоезда. Они свяжут столицы регионов 6 дней в неделю (за исключением среды).

Из Казани электропоезд будет отправляться в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. Из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана электропоезда будут отправляться в 16:08 и прибывать в 22:28.

Возможность приобрести билеты появится в ближайшее время на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в пригородных железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.